Жительница Украины узнала, что ее удочерили, и теперь ищет своих родственников из Самарской области
Жительница Украины просит откликнуться всех, кто знает что-либо о ее родственниках: уже в зрелом возрасте она узнала, что ее папа и мама- ей не родные, к тому времени она уже жила далеко от Родины.
Как пишет "КТВ-Луч", родилась женщина в Самаре, при рождении ей дали имя Ираида Максимовна Пряхина и вскоре отдали в детский дом в Сызрани.
Когда девочку удочерили, ей было 2 года, новые родители дали ей другое имя - она стала Ириной Федоровной Беглец, а после замужества - Ириной Павловой.
Узнав, что ее родители - ей не родные, женщина попыталась разыскать своих родных, даже приезжала в Сызрань, но выяснила лишь, что ее биологическую маму зовут Марией Михайловной Пряхиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU