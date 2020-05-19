2020-05-19T18:37:22+03:00
Общество

Жительница Украины узнала, что ее удочерили, и теперь ищет своих родственников из Самарской области

Женщина сменила не только место жительства, но и имя: при рождении ее звали Ираидой, теперь - Ириной
Александра БУДАЕВА
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Девочку забрали из детдома, когда она была совсем крошкой, и дали ей новое имяДевочку забрали из детдома, когда она была совсем крошкой, и дали ей новое имяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Жительница Украины просит откликнуться всех, кто знает что-либо о ее родственниках: уже в зрелом возрасте она узнала, что ее папа и мама- ей не родные, к тому времени она уже жила далеко от Родины.

Как пишет "КТВ-Луч", родилась женщина в Самаре, при рождении ей дали имя Ираида Максимовна Пряхина и вскоре отдали в детский дом в Сызрани.

Когда девочку удочерили, ей было 2 года, новые родители дали ей другое имя - она стала Ириной Федоровной Беглец, а после замужества - Ириной Павловой.

Узнав, что ее родители - ей не родные, женщина попыталась разыскать своих родных, даже приезжала в Сызрань, но выяснила лишь, что ее биологическую маму зовут Марией Михайловной Пряхиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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