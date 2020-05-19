В Сызрани во время пожара в частном доме погибли двое

19 Май 2020 2020-05-19T19:47:01+03:00

Личности погибших женщины и мужчины сейчас устанавливаются

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Сегодня вечером в Сызрани загорелся частный дом, без жертв не обошлось - погибли два человека.

ЧП произошло на ул.Фрунзе, 37, огонь заметили около половины 7 вечера, соседи сразу же позвонили пожарным.

По предварительным данным, внутри горели домашние вещи, причины возгорания позже будут устанавливать специалисты.

Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров, чтобы справиться с ним, на место вызвали 5 пожарных машин и 24 спасателя.

Тушили пламя около 10 минут, к сожалению, без жертв не обошлось. Погибли два человека - мужчина и женщина, их личности пока не установлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU