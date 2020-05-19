2020-05-19T19:57:14+03:00
Общество

Стало известно, где именно в Самаре хотят вместо школ построить церкви

Епархия претендует на два участки земли, ранее предназначенных для школьных и дошкольных учреждений
Ольга НОВИКОВА
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Первоначально участок предназначался для строительства образовательных учрежденийПервоначально участок предназначался для строительства образовательных учреждений
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В Самаре на двух участках земли, предназначенных для строительства школьных и дошкольных учреждений, могут построить церкви. С такой инициативой выступила Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Речь идет о двух участках земли. Первый, площадью 1920 квадратных метров, расположен на Московском шоссе в микрорайоне «Новая Самара». Второй, площадью 3818 кв.метров – в Приволжском микрорайоне, на пересечении ул.Димитрова и Молодежной - сейчас здесь находится автостоянка.

Сейчас в назначении этих участков указано «Дошкольное, начальное и среднее общее образование». Чтобы построить церкви, нужно изменить назначение на «религиозное использование». Администрация Самары подготовила проект соответствующего постановления - о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. Сейчас этот проект должен пройти публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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