В Самарской области из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение

19 Май 2020 2020-05-19T21:56:48+03:00

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Самарские метеорологи объявили штормовое предупреждение: в ночь с 19 на 20 мая по области ожидаются заморозки до -0,-2º. При этом днем в среду воздух прогреется до +13-15°C, местами будет моросить небольшой дождь, но ветер ожидается западный, возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

- До конца рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди различной интенсивности с порывистым ветром, - говорят в Приволжском УГМС. - Температурный фон будет пониженным и минимальные температуры воздуха вновь будут стремиться к нулевой отметке.

Таким образом в ближайшие дни улучшения погоды не предвидится, но к концу недели - к 22 мая синоптики обещают небольшое потепление: до +20 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU