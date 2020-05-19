Карта распространения коронавируса в Самарской области на 20 мая: устояли только два района

19 Май 2020 2020-05-19T21:41:10+03:00

Представляем понятную карту распространения коронавируса в Самарской области и рассказываем, где еще нет больных

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Обновлена интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области на 20 мая 2020 года. Всего в регионе на данный момент заболели 1568 человек. Среди муниципальных округов есть три лидера: больше всего зараженных в областной столице, это 591 человек. В Тольятти чуть меньше - 439 пациентов лечатся в больницах и на дому. В Сызрани зараженных 178 человек. Первый пациент здесь появился 10 апреля. А 27 апреля здесь зафиксировали вспышку коронавируса в сызранском интернате для инвалидов.

Среди городов Самарской области четвертое место у Новокуйбышевска - здесь 52 зараженных человека - на чуть больше 100 тыс населения города-спутника.

Среди муниципальных районов лидирует Ставропольский район, здесь зараженных 73 человека. Этот район находится близко к Тольятти, жители маленьких сел ездят на работу в город, так что самоизоляция здесь сомнительна.

В Волжском районе, который граничит с Самарой, 36 зараженных коронавирусом пациентов. По 26 человек болеют в Жигулевске и Чапаевске. Позже всех начали находить заболевших в Отрадном и Похвистнево, сейчас здесь немного случаев 6 и 4 соответственно.

А не нашли коронавирус пока в двух районах: утояли перед инфекцией Кинель-Черкасский район, где в обсерваторе размещали приезжих из-за границы, и Елховский район.

ИСТОЧНИК KP.RU