60-летний мужчина из Самары залез в окно и ограбил семью

20 Май 2020 2020-05-20T08:24:28+03:00

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Полицейским Самары удалось в считанные часы задержать подозреваемого в краже, которая произошла в Куйбышевском районе города. Мужчина дождался, пока жильцы первого этажа одного из домов уснут, после чего залез к ним через окно на кухне.

– Добычей вора стали телефон и планшет. Проснувшиеся хозяева не смогли назвать ни примет преступника, ни время совершения злодеяния. Однако правоохранители изучили всех, кто недавно освободился из тюрьмы и чьим почерком являлось проникновение в дома через окна, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрение пало на 60-летнего ранее судимого мужчину. Он полностью сознался в своем преступлении. Похищенное имущество он сдал, а деньги успел потратить. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы, а награбленное удалось вернуть владельцам в течение нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU