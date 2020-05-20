Летом из Самары полетят самолеты в Сочи и Симферополь

20 Май 2020 2020-05-20T10:18:22+03:00

Рейсы будут выполняться в наиболее популярном направлении – Сочи и Симферополь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания Nordwind с июня начнет транспортировку пассажиров из Самары в южные направления. С июня из Курумоча можно будет трижды в неделю улететь в Сочи. Со 2 июня рейсы будут запланированы по вторникам, с 6 июня – еще и по субботам, а с 18 июня – добавится четверг.

– Средняя продолжительность полета составит 2,5 часа. Также два раза в неделю будут выполняться рейсы в Симферополь. Со 2 июня их будут осуществлять по вторникам и субботам. Время полета – 2 часа 35 минут, – сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Отмечается, что Симферополь и Сочи являются наиболее популярными направлениями среди туристов из Самары. При этом расписание летних полетов Курумоча продолжает свое формирование.

ИСТОЧНИК KP.RU