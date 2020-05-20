В Самарской области паводок затопил мост

20 Май 2020 2020-05-20T11:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе села Бобровка в Кинельском районе Самарской области произошло частичное подтопление низководного моста. Движение по нему остановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

– Уровень воды над дорожным полотном составляет 10 сантиметров. Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена, так как подъезд к нему осуществляется через Алексеевку. Протяженность объезда составляет 39 км, – рассказали в ведомстве.

Подобное явление связано с повышенными сбросами гидроузла Жигулевской ГЭС. Ранее сообщалось, что уровень воды в Волге и других реках Самарской области может вырасти до 1 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU