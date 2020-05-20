В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
В Похвистневе сотрудники полиции раскрыли кражу из детской музыкальной школы. Злоумышленник кирпичом разбил окно в здании и украл оттуда инструменты. Эксперты обнаружили на месте отпечатки пальцев, окурки от сигарет, а также следы обуви.
– Были отработаны все лица, которые могли быть причастны к данному преступлению. В результате правоохранители вышли на 29-летнего ранее судимого местного жителя. Он проживал в соседнем доме с учебным заведением, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина дал признательные показания. Награбленное он спрятал в гаражном массиве, часть после продал. Оставшиеся инструменты удалось вернуть школе. А подозреваемому теперь грозит тюремный срок до 5 лет. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU