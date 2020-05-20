2020-05-20T12:08:21+03:00
Общество

В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу

Полицейские задержали злоумышленника
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина разбил кирпичом окно и проник в здание школыМужчина разбил кирпичом окно и проник в здание школыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Похвистневе сотрудники полиции раскрыли кражу из детской музыкальной школы. Злоумышленник кирпичом разбил окно в здании и украл оттуда инструменты. Эксперты обнаружили на месте отпечатки пальцев, окурки от сигарет, а также следы обуви.

– Были отработаны все лица, которые могли быть причастны к данному преступлению. В результате правоохранители вышли на 29-летнего ранее судимого местного жителя. Он проживал в соседнем доме с учебным заведением, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина дал признательные показания. Награбленное он спрятал в гаражном массиве, часть после продал. Оставшиеся инструменты удалось вернуть школе. А подозреваемому теперь грозит тюремный срок до 5 лет. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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