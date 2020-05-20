Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей

20 Май 2020 2020-05-20T14:00:07+03:00

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Приставы Самарской области рассказали, как коллекторы соблюдают закон. Как выяснилось, некоторые из этих организаций слишком навязчивы в своем желании выбить из должника деньги. Так, с начала 2020 года в регионе составили в отношении них 21 протокол об административном правонарушении на общую сумму 536 тысяч рублей.

– Основные нарушения со стороны микрофинансовых организаций остаются прежними: превышение количества звонков и смс, психологическое давление, введение в заблуждение, взаимодействие без согласия с третьими лицами, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что 9 протоколов было составлено в отношении микрофинансовых организаций, а еще 12 – в отношении коллекторов, состоящих в госреестре.

ИСТОЧНИК KP.RU