Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
Приставы Самарской области рассказали, как коллекторы соблюдают закон. Как выяснилось, некоторые из этих организаций слишком навязчивы в своем желании выбить из должника деньги. Так, с начала 2020 года в регионе составили в отношении них 21 протокол об административном правонарушении на общую сумму 536 тысяч рублей.
– Основные нарушения со стороны микрофинансовых организаций остаются прежними: превышение количества звонков и смс, психологическое давление, введение в заблуждение, взаимодействие без согласия с третьими лицами, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
В ведомстве отмечают, что 9 протоколов было составлено в отношении микрофинансовых организаций, а еще 12 – в отношении коллекторов, состоящих в госреестре.
ИСТОЧНИК KP.RU