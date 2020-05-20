В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды

20 Май 2020 2020-05-20T13:31:05+03:00

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Накануне в СамГУПС подвели итоги 47-й научной конференции «Дни студенческой науки - 2020». По решению жюри секций 147 участников молодежной конференции стали ее победителями. Все они получат дипломы от организаторов форума.

Впервые такая масштабная конференция проходила дистанционно. Но сложностей не возникло - все кафедры СамГУПС благополучно справились с задачей удаленного общения с молодыми исследователями. В течение двух недель, с 14 по 30 апреля, на 31 секции было заслушано 376 докладов. В результате 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды в сборнике материалов конференции «Дни студенческой науки», 8 докладчиков получили возможность оформить заявки на интеллектуальную собственность, 43 – были рекомендованы жюри секций для участия в конкурсах научной направленности, а 22 пятикурсника получили приглашение в аспирантуру.

Молодые исследователи на кафедрах «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», «Электрический транспорт», «Локомотивы», «Электроснабжение железнодорожного транспорта» предложили инновационные решения проблем железнодорожной отрасли.

Новые возможности в решении проблем информационных технологий показали исследователи на кафедрах «Прикладная математика, информатика и информационные системы» (ПМИИС) и «Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте» (МАУТ). Интересными, по мнению жюри, оказались и разработки, представленные на кафедрах экономико-финансового блока.

Слушатели конференции особенно заинтересовались докладами на языковых секциях. Традиционно ярко прошла секция «Культура речи». В гуманитарном блоке высокий уровень докладов был отмечен на секциях «Физкультура и спорт» и «Психология и педагогика». Важными и жизненными были доклады на секции «Экология». Многообразием исследуемых тем и глубиной проработки материала отличилась секция, организованная для учащихся школ.

ИСТОЧНИК KP.RU