В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его

20 Май 2020 2020-05-20T14:17:03+03:00

Правоохранитель снимал на видео, как мужчина едет по тротуару, а того это очень сильно расстроило

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В Самаре вечером 11 мая сотрудник отдела полиции № 2 в нерабочее время заметил, как неизвестный грубо нарушает ПДД. Он у дома № 270 на проспекте Кирова ехал по тротуару и остановился на нем. Правоохранитель сделал лихачу замечание, а тому это очень не понравилось.

- У них произошла ссора. Во время конфликта водитель вырвал у полицейского из рук iPhone 6, на который тот фиксировал нарушение правил дорожного движения, - рассказывают «КП-Самара» силовики.

После этого автолюбитель скрылся. А через какое-то время он выкинул гаджет, стоимость которого оценили в 23999 рублей. Корпус телефона оказался сильно поврежден, нормально пользоваться им уже нельзя.

К ситуации подключились следователи. Они возбудили на дебошира уголовное дело по статье «Самоуправство».

- Постановление о принятии процессуального решения проверено нашими сотрудниками, оно признано законным и обоснованным, - сообщили samara.kp.ru в прокуратуре Промышленного района.

Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU