В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
В Самаре вечером 11 мая сотрудник отдела полиции № 2 в нерабочее время заметил, как неизвестный грубо нарушает ПДД. Он у дома № 270 на проспекте Кирова ехал по тротуару и остановился на нем. Правоохранитель сделал лихачу замечание, а тому это очень не понравилось.
- У них произошла ссора. Во время конфликта водитель вырвал у полицейского из рук iPhone 6, на который тот фиксировал нарушение правил дорожного движения, - рассказывают «КП-Самара» силовики.
После этого автолюбитель скрылся. А через какое-то время он выкинул гаджет, стоимость которого оценили в 23999 рублей. Корпус телефона оказался сильно поврежден, нормально пользоваться им уже нельзя.
К ситуации подключились следователи. Они возбудили на дебошира уголовное дело по статье «Самоуправство».
- Постановление о принятии процессуального решения проверено нашими сотрудниками, оно признано законным и обоснованным, - сообщили samara.kp.ru в прокуратуре Промышленного района.
Сейчас расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU