В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
В пятницу, 22 мая, в Самаре перекроют улицу Ульяновскую. Там будут производить работы по техническому перевооружению теплотрассы. Речь идет об участке дороги от Самарской до Садовой.
– Просим автомобилистов с пониманием отнестись к данным предпринимаемым мерам, а также заблаговременно планировать свой маршрут следования, – говорится в обращении администрации города.
Для водителей разработана специальна схема объезда. Работы планируется завершить до конца 11 июня текущего года. Напомним, ранее стало известно, что такие же работы ведутся на улицах Физкультурной и Рабочей. Город начал готовиться к зимнему отопительному сезону.
Схема перекрытия улицы Ульяновская ФОТО: Администрация Самары
ИСТОЧНИК KP.RU