В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую

20 Май 2020 2020-05-20T16:04:06+03:00

Это связано с работами на теплотрассе

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В пятницу, 22 мая, в Самаре перекроют улицу Ульяновскую. Там будут производить работы по техническому перевооружению теплотрассы. Речь идет об участке дороги от Самарской до Садовой.

– Просим автомобилистов с пониманием отнестись к данным предпринимаемым мерам, а также заблаговременно планировать свой маршрут следования, – говорится в обращении администрации города.

Для водителей разработана специальна схема объезда. Работы планируется завершить до конца 11 июня текущего года. Напомним, ранее стало известно, что такие же работы ведутся на улицах Физкультурной и Рабочей. Город начал готовиться к зимнему отопительному сезону.

Схема перекрытия улицы Ульяновская ФОТО: Администрация Самары

ИСТОЧНИК KP.RU