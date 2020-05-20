2020-05-20T16:17:57+03:00
Общество

В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран

Автомобилистов и общественный транспорт отправили в объезд [видео]
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Кран перекрыл всю проезжую часть ФОТО: ДТП 164Кран перекрыл всю проезжую часть ФОТО: ДТП 164Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В среду, 20 мая, в Самаре произошло ЧП на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса. Прямо на дорогу упал строительный кран. Из-за несколько автобусов пришлось пустить в объезд.

– Автобусы № 56 и 70 будут ехать через улицу Антонова-Овсеенко, затем возвращаться через Аврору и Московское Шоссе на улицу Советской Армии. 30 маршрут также будет двигаться через эти улицы. По Авроре объезжать препятствие будет автобус № 45, – сообщили представители «СамараАвтоГаза».

Что стало причиной падения, пока не известно. Также пока не ясно, кто будет заниматься уборкой строительной техники с проезжей части.

В Самаре строительный кран перекрыл дорогу .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура
Последний звонок в Самаре в 2020 году перенесли на конец лета
Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник
Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»
В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран
В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции
В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
Мигрантов на границе Самарской области отправили домой
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей
Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: «Мы работаем фактически в режиме военного времени»
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»