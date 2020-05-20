В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран

20 Май 2020 2020-05-20T16:17:57+03:00

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В среду, 20 мая, в Самаре произошло ЧП на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса. Прямо на дорогу упал строительный кран. Из-за несколько автобусов пришлось пустить в объезд.

– Автобусы № 56 и 70 будут ехать через улицу Антонова-Овсеенко, затем возвращаться через Аврору и Московское Шоссе на улицу Советской Армии. 30 маршрут также будет двигаться через эти улицы. По Авроре объезжать препятствие будет автобус № 45, – сообщили представители «СамараАвтоГаза».

Что стало причиной падения, пока не известно. Также пока не ясно, кто будет заниматься уборкой строительной техники с проезжей части.

В Самаре строительный кран перекрыл дорогу .

ИСТОЧНИК KP.RU