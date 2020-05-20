Последний звонок в Самаре в 2020 году перенесли на конец лета

20 Май 2020 2020-05-20T16:50:10+03:00

Ученики смогут проститься со школой на Последнем звонке в Самаре в 2020 году только в августе

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Последний звонок в Самаре в 2020 году прозвенит только в августе. Но пока не известно, когда именно пройдет праздник. Об этом сообщил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Все это связано с тем, что проведение массовых мероприятий сегодня по-прежнему представляет опасность для заражения коронавирусом. В министерстве предупредили родителей о том, что нужно неукоснительно исполнять все требования Роспотребнадзора.

- К нам поступали обращения от жителей региона о проведении «Последнего звонка» в привычном формате, многие просили не нарушать традицию. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы подарить праздник нашим одиннадцатиклассникам, но без вашей помощи и поддержки мы не справимся, - отметил Виктор Акопьян.

Сначала шла речь о том, чтобы провести Последние звонки онлайн. Но родители и школьники оказались против. На каникулы дети уйдут 30 мая. Но пока что запрет на проведение массовых мероприятий еще будет действовать.

Также стало известно, когда отправятся на каникулы школьники: начальная школа уйдет по домам на летние каникулы 25 мая, 5-8 классы - 26 и 27 мая.

Отмечается, что дату Последнего звонка для школьников определят позднее, когда станет понятно, какова эпидемиологическая обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU