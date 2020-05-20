Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура

20 Май 2020 2020-05-20T17:15:27+03:00

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В Самарской области синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Связано это с тем, что ночью сильно похолодает. Погода ухудшится ненадолго.

- Ночью 21 мая местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Между тем уже в четверг днем ситуация должна измениться. В регионе воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ночью 22 мая ожидается до плюс 7-12 градусов. В пятницу и субботу похолодания тоже не ждут. Днем прогнозируют теплую погоду - до 22 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU