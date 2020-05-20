Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура
В Самарской области синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Связано это с тем, что ночью сильно похолодает. Погода ухудшится ненадолго.
- Ночью 21 мая местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов, - рассказывают в Приволжском УГМС.
Между тем уже в четверг днем ситуация должна измениться. В регионе воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ночью 22 мая ожидается до плюс 7-12 градусов. В пятницу и субботу похолодания тоже не ждут. Днем прогнозируют теплую погоду - до 22 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU