В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Правоохранители и волонтеры Самарской области занимаются поисками бесследно исчезнувшей девушки-подростка. Речь идет о 17-летней Виолетте Лукович, которая проживает в селе Домашка в Кинельском районе.
- Со 2 мая 2020 года ее местонахождение неизвестно. Она может находиться в городах области, Самаре или Тольятти, - рассказывают в организации "Лиза Алерт".
Приметы Виолетты: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие волосы, окрашенные в белый цвет, серо-голубые глаза.
На момент исчезновения она могла быть одета в черную толстовку и черные спортивные брюки с карманами.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU