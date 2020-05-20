2020-05-20T18:09:23+03:00
Общество

В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами

Виолетту Лукович волонтеры и полицейские не могут отыскать со 2 мая
Михаил ГОРЮНОВ
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Волонтеры просят помочь в поисках девушкиВолонтеры просят помочь в поисках девушкиФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Правоохранители и волонтеры Самарской области занимаются поисками бесследно исчезнувшей девушки-подростка. Речь идет о 17-летней Виолетте Лукович, которая проживает в селе Домашка в Кинельском районе.

- Со 2 мая 2020 года ее местонахождение неизвестно. Она может находиться в городах области, Самаре или Тольятти, - рассказывают в организации "Лиза Алерт".

Приметы Виолетты: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие волосы, окрашенные в белый цвет, серо-голубые глаза.

На момент исчезновения она могла быть одета в черную толстовку и черные спортивные брюки с карманами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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