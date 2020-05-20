2020-05-20T19:17:56+03:00
Общество

Пять дворов в Советском районе Самары станут лучше к 1 сентября

Сейчас территорию вокруг 11 многоквартирных домов благоустраивают по запросам самих жителей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В некоторых дворах уже сделали основания для детских площадокВ некоторых дворах уже сделали основания для детских площадок
Изменить размер текста:

В Самаре продолжают реализовывать федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". По нему планируют обновить 50 дворов, на большинстве площадок работа уже ведется. Например, в Советском районе.

- Там по нацпроекту благоустраивают пять дворовых территории: ул. Гагарина, 113, 111, 115 / ул. Карбышева, 15, ул. Гагарина, 117, 119, 119а, 121, пер. Карякина, 2, ул. Победы, 83, ул. Свободы, 89, - рассказывают в администрации города.

Гава района Вадим Бородин добавил, что в 2020 году около 11 жилых домов получат вокруг себя обновленную территорию. Где-то ремонтируют дорожное покрытие, где-то реализуют программу "твой конструктор двора".

Как украсить свой двор, решали сами жители. Они составляли заявку и отправляли ее в районную администрацию. Так, во дворах на Гагарина, 113, 111, 115 / Карбышева, 15 уже убрали аварийные деревья, постелили новый асфальт, сделали тротуары, подготовили основания для современных детских и спортивных площадок. Сейчас там же начали устанавливать осветительные опоры.

Управляющие компании тоже не остаются в стороне. Они приводят в порядок подъезды. Не забывают рабочие и про озеленение дворов. Деревья и кустарники высадят там после выполнения основных задач.

Отметим, что завершены работы должны быть до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности падения строительного крана на проезжую часть в Самаре
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 485
В Самарской области раньше срока отремонтировали два дорожных участка
Пять дворов в Советском районе Самары станут лучше к 1 сентября
В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура
Последний звонок в Самаре в 2020 году перенесли на конец лета
Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник
Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»
В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран
В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции
В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
Мигрантов на границе Самарской области отправили домой
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей
Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: «Мы работаем фактически в режиме военного времени»
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»