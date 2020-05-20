Пять дворов в Советском районе Самары станут лучше к 1 сентября

20 Май 2020 2020-05-20T19:17:56+03:00

В некоторых дворах уже сделали основания для детских площадок

Сейчас территорию вокруг 11 многоквартирных домов благоустраивают по запросам самих жителей

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В Самаре продолжают реализовывать федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". По нему планируют обновить 50 дворов, на большинстве площадок работа уже ведется. Например, в Советском районе.

- Там по нацпроекту благоустраивают пять дворовых территории: ул. Гагарина, 113, 111, 115 / ул. Карбышева, 15, ул. Гагарина, 117, 119, 119а, 121, пер. Карякина, 2, ул. Победы, 83, ул. Свободы, 89, - рассказывают в администрации города.

Гава района Вадим Бородин добавил, что в 2020 году около 11 жилых домов получат вокруг себя обновленную территорию. Где-то ремонтируют дорожное покрытие, где-то реализуют программу "твой конструктор двора".

Как украсить свой двор, решали сами жители. Они составляли заявку и отправляли ее в районную администрацию. Так, во дворах на Гагарина, 113, 111, 115 / Карбышева, 15 уже убрали аварийные деревья, постелили новый асфальт, сделали тротуары, подготовили основания для современных детских и спортивных площадок. Сейчас там же начали устанавливать осветительные опоры.

Управляющие компании тоже не остаются в стороне. Они приводят в порядок подъезды. Не забывают рабочие и про озеленение дворов. Деревья и кустарники высадят там после выполнения основных задач.

Отметим, что завершены работы должны быть до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU