2020-05-20T19:32:58+03:00
Общество

В Самарской области раньше срока отремонтировали два дорожных участка

В порядок привели 20 километров трассы Самара-Бугуруслан и больше 6 километров дороги Новокуйбышевск-Речников
Михаил ГОРЮНОВ
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Ремонт дорог - важная задача для Самарской областиРемонт дорог - важная задача для Самарской областиФото: соцсети
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров поделился успехами дорожных рабочих. Он сообщил, что раньше срока завершен ремонт двух участков автодорог в регионе.

- Привели в порядок 20 км трассы СамараБугуруслан в Похвистневском районе и участок длиной более 6 км дороги Новокуйбышевск – Речников, - рассказал губернатор.

По указанным адресам в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обновили асфальт и бортовой камень, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

Азаров обещает, что обороты сбавлены не будут и все запланированные в этом году мероприятия реализуют, несмотря на трудности. Тем более, если они связаны с безопасностью людей. Планы, действительно, масштабные:

- Еще в апреле после реконструкции ввели в эксплуатацию участок протяжённостью 1,2 км дороги Кинель – Богатое – Борское. Всего в 2020 году по нацпроекту отремонтируем в области свыше 243 км автодорог, из них более 183 км региональных трасс и почти 60 км городских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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