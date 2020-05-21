Стало известно, как в Шеталинский район попал коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T00:56:27+03:00

Женщина приехала из отдаленного региона и сидела на самоизоляции

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В администрации Шенталинского района рассказали, каким образом коронавирус попал в муниципальный район. Напомним, что это муниципальное образование держалось очень долго: в первый раз коронавирус у местного жителя нашли 19 мая. Правда на следующий день - 20 мая - выявили и второго зараженного коронавирусом.

- Случай заболевания COVID-19 подтверждён в с.Багана у приехавшей из Мурманской области женщины, которая по прибытию в район находилась на самоизоляции, - рассказали в администрации района.

Заболевание выявили во время самоизоляции. Заразилась же женщина за пределами Самарской области.

В администрации попросили всех жителей обязательно сообщать, если они вернулись с территории других регионов или стран. Всем, кто вернулся в район, нужно сидеть дома в течение 14 дней. Тем, кто живет вместе с ними, нужно тоже ограничивать свои контакты с реальностью.

Напомним, что на 21 мая в Шенталинском районе зарегистрировано 2 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU