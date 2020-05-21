2020-05-21T09:20:13+03:00
Общество

Этой ночью в Самарской области загорелся огромный склад с пластмассой

Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров
Владислав КИРСАНОВ
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Огонь удалось локализовать, но ликвидация до сих пор не объявлена ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской областиОгонь удалось локализовать, но ликвидация до сих пор не объявлена ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сегодня, 21 мая, около 3 часов ночи на пульт диспетчера поступило сообщение о крупном пожаре в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Там на складе на улице Садовой, 13 загорелись пластмассовые изделия. Был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2.

– Существовала угроза распространения огня на соседнее производственное здание. Однако жилым домам угрозы нет. На месте работают 94 пожарных, а также 21 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 человека и 17 спецмашин, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Произошло обрушение кровли на площади 2000 квадратных метров. Огонь же сначала охватил площадь в 650 квадратных метров, а потом распространился на территории в 1300 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание в 6:39. А в 7:48 была объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Предварительной причиной происшествия в МЧС называют аварийный режим работы электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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