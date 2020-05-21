В Тольятти семейная пара организовала целую нарколабораторию

21 Май 2020 2020-05-21T08:48:27+03:00

Всего у супругов было изъято порядка 175 граммов запрещенных веществ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Тольятти задержали рядом с одним из домов в Автозаводском районе 35-летнего местного жителя и его 30-летнюю супругу. Они оставляли закладки с наркотиками. У женщины нашли сверток с запрещенными веществами. Позже на лестничной площадке дома были найдены аналогичные пакеты.

– По месту жительства задержанный были проведены оперативные мероприятия. Были обнаружен и изъят 31 сверток с наркотиком, электронные весы, лабораторное оборудование, упаковочный материал, телефоны и банковские карты. Наркотическим средством оказался мефедрон, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общий вес изъятого составил 175 граммов. Супруги нигде не работают, детей не имеют. На них было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU