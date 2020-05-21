Самарцам расскажут о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем
Онлайн-конференция на эту тему пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара»
Не пропустите онлайн-конференцию о профессиях будущего 21 мая в 12:00
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Сегодня, 21 мая, в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» пройдет конференция, посвященная профессиям, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Возможно, это эколог, оператор дронов или виртуальный экскурсовод.
Конференция пройдет в онлайн-формате. Начало в 12:00. Присоединиться к онлайн-трансляции и задать свои вопросы в чате можно по ссылке.
Все интересующие вопросы по теме можно написать еще до начала онлайн-трансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU