Самарцам расскажут о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем

21 Май 2020 2020-05-21T09:06:09+03:00

Не пропустите онлайн-конференцию о профессиях будущего 21 мая в 12:00

Онлайн-конференция на эту тему пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара»

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Сегодня, 21 мая, в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» пройдет конференция, посвященная профессиям, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Возможно, это эколог, оператор дронов или виртуальный экскурсовод.

Конференция пройдет в онлайн-формате. Начало в 12:00. Присоединиться к онлайн-трансляции и задать свои вопросы в чате можно по ссылке.

Все интересующие вопросы по теме можно написать еще до начала онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU