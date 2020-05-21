В Самаре готовят к открытию городские пляжи

21 Май 2020 2020-05-21T10:58:46+03:00

Однако дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки

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Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина рассказала о подготовке самарских пляжей к летнему сезону. По ее словам, муниципальные службы ведут работы, чтобы к сроку все было готово, однако дата открытия зависит от эпидемиологической ситуации.

– Ведется контроль качества воды. Каких-либо опасений по этому поводу в регионе нет. Последние результаты говорят, что вода в водоемах Самарской области соответствует всем санитарным требованиям, – сказала Ирина Матюнина в рамках онлайн-брифинга «Комсомольской правды - Самара».

Также представитель надзорного органа отметила, что главной проблемой Волги остается большое количество сброса сточных вод, чье точное место и количество определить практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU