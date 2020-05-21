В Самарской области водитель маршрутки умер за рулем

21 Май 2020 2020-05-21T09:37:56+03:00

Машина без каких-либо причин оказалась в кювете Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера вечером, 20 мая, в Сызрани произошла трагедия на дороге. 50-летний водитель маршрутки «Ситроен» двигался на стоянку транспортных средств по Саратовскому шоссе. В этот момент в салоне не было пассажиров, так как смена водителя была закончена.

– Внезапно по ходу движения автомобиль по неустановленной причине съехал в кювет. А водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Причина его смерти устанавливается, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Одной из вероятных версий является внезапный приступ у мужчины. Сейчас правоохранители тщательно изучают все детали трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU