2020-05-21T09:37:56+03:00
Общество

В Самарской области водитель маршрутки умер за рулем

Причины его гибели устанавливаются
Владислав КИРСАНОВ
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Машина без каких-либо причин оказалась в кюветеМашина без каких-либо причин оказалась в кюветеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 20 мая, в Сызрани произошла трагедия на дороге. 50-летний водитель маршрутки «Ситроен» двигался на стоянку транспортных средств по Саратовскому шоссе. В этот момент в салоне не было пассажиров, так как смена водителя была закончена.

– Внезапно по ходу движения автомобиль по неустановленной причине съехал в кювет. А водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Причина его смерти устанавливается, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Одной из вероятных версий является внезапный приступ у мужчины. Сейчас правоохранители тщательно изучают все детали трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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