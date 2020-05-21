Фирма в Самарской области задолжала своим сотрудникам зарплаты на 560 тысяч рублей

21 Май 2020 2020-05-21T10:16:30+03:00

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В Приволжском районе Самарской области была обнаружена компания, грубо нарушавшая права своих сотрудников. Дело в том, что 52 работника не получали зарплату. Общая сумма долга составила 560 тысяч рублей.

– В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Они направили соответствующие документы должнику, однако тот не спешил расставаться с деньгами. Выяснилось, что на счетах организации есть средства, – сообщили в УФССП по Самарской области.

В результате представители исполнительной власти списали с расчетного счета фирмы необходимую сумму и передали деньги сотрудникам, тем самым восстановив их трудовые права. Исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU