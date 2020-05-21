49-летняя жительница Тольятти прописала в своем доме толпу мигрантов

21 Май 2020 2020-05-21T11:11:23+03:00

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Полицейские Тольятти продолжают выявлять факты незаконной постановки на учет иностранцев. На этот раз 49-летняя женщина прописала в своем частном доме в Центральном районе города мигрантов. Жилье им предоставлять она не собиралась.

– Гражданка была предупреждена об ответственности, однако пошла на преступление. Она сообщила, что за это ей заплатили хорошую сумму. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено очередное уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать все детали случившегося. Если вина женщины будет доказана, она может получить наказание в виде трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU