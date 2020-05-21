2020-05-21T11:16:48+03:00
Общество

Для реконструкции Пятой просеки в Самаре изымут более 30 участков земли

На некоторых из них уже что-то построено
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Проект планировки территории вынесут на публичные слушанияПроект планировки территории вынесут на публичные слушания
Изменить размер текста:

В Самаре для реконструкции улицы Пятая просека городские власти планируют изъять более трех десятков земельных участков, в том числе таких, на которых уже располагаются объекты капитального строительства. Мэрия назначила публичные слушания по проекту планировки территории. Дорога должна пройти от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии.

Площадь изымаемых участков разная – от 16 квадратных метров до 5,3 тысяч кв.м. Как следует из документов, опубликованных на сайте горадминистрации, часть участков предназначена для индивидуального строительства, часть – для застройки многоэтажными домами или автостоянок.

Публичные слушания оп проекту планировки территории будут проходить 10 июня в 15.00 в здании администрации Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области еще два человека с коронавирусом скончались
Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве регионов России
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 74 жителя Самарской области
Для реконструкции Пятой просеки в Самаре изымут более 30 участков земли
В Самарской области число погибших от коронавируса достигло 13 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 21 мая 2020 года: подтвердились 74 случая
49-летняя жительница Тольятти прописала в своем доме толпу мигрантов
Фирма в Самарской области задолжала своим сотрудникам зарплаты на 560 тысяч рублей
В Самарской области завершили поиски 17-летней девушки с короткими белыми волосами
Пожар на складе с пластмассой в Самаре: названа предварительная причина возгорания
В Самарской области водитель маршрутки умер за рулем
В Самаре готовят к открытию городские пляжи
Самарцам расскажут о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем
В Тольятти семейная пара организовала целую нарколабораторию
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
Этой ночью в Самарской области загорелся огромный склад с пластмассой
Стало известно, как в Шеталинский район попал коронавирус
В Сызрани больным коронавирусом выделили койки в больнице
В Самаре привезли «аппараты жизни» в больницу Середавина
В Сызрани могут закрыть рынки из-за коронавируса
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 21 мая 2020 года: все больше заболевших
Стало известно, как сдали тесты на коронавирус игроки «Крыльев Советов»
Стали известны подробности падения строительного крана на проезжую часть в Самаре
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 485
В Самаре ремонт двух трасс закончили досрочно
Пять дворов в Советском районе Самары станут лучше к 1 сентября
В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура