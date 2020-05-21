Для реконструкции Пятой просеки в Самаре изымут более 30 участков земли

21 Май 2020 2020-05-21T11:16:48+03:00

На некоторых из них уже что-то построено

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В Самаре для реконструкции улицы Пятая просека городские власти планируют изъять более трех десятков земельных участков, в том числе таких, на которых уже располагаются объекты капитального строительства. Мэрия назначила публичные слушания по проекту планировки территории. Дорога должна пройти от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии.

Площадь изымаемых участков разная – от 16 квадратных метров до 5,3 тысяч кв.м. Как следует из документов, опубликованных на сайте горадминистрации, часть участков предназначена для индивидуального строительства, часть – для застройки многоэтажными домами или автостоянок.

Публичные слушания оп проекту планировки территории будут проходить 10 июня в 15.00 в здании администрации Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU