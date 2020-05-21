44 млн рублей заплатил «Самараводоканал» за реконструкцию станции обеззараживания сточных вод
В Самаре две крупных конторы никак не могли договориться между собой - речь шла о 44 млн рублей и муниципальном контракте. В итоге в дело вмешалась прокуратура Советского района областной столицы.
- Проверка установила, что «Самараводоканал» выплатил 44 млн рублей по исполненному муниципальному контракту, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в надзорном ведомстве. - Речь шла о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции станции обеззараживания очищенных сточных вод.
Прокуроры внесли представление в адрес руководства «Самараводоканала» и возбудили дело об административном правонарушении за нарушение сроков и порядка оплаты выполненной по госконтракту работы. После этого деньги подрядчику - ООО «Самарская тепловая компания» - были переведены.
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ИСТОЧНИК KP.RU