Самарские таможенники задержали на границе «паленый» Adidas на 200 млн рублей

21 Май 2020 2020-05-21T12:55:42+03:00

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Таможенники Самарской области выявили в ходе досмотра двух грузовиков из Киргизии партию контрафактной спортивной одежды и обуви марки Adidas. Они нашли около 10,7 тысяч пар кроссовок, а также 22,4 тысячи спортивных брюк.

– Правообладатель подтвердил, что товары являются «палеными». На них отсутствовали защитные ярлыки и подвесные этикетки, оформление упаковки было не по стандарту. Сумма ущерба, которую мог понести бренд, составила около 204 млн рублей, – говорится в сообщении Самарской таможни.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося. Собранные данные и документы будут переданы сотрудникам правоохранительных органов, которые будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU