Самарские таможенники задержали на границе «паленый» Adidas на 200 млн рублей
Таможенники Самарской области выявили в ходе досмотра двух грузовиков из Киргизии партию контрафактной спортивной одежды и обуви марки Adidas. Они нашли около 10,7 тысяч пар кроссовок, а также 22,4 тысячи спортивных брюк.
– Правообладатель подтвердил, что товары являются «палеными». На них отсутствовали защитные ярлыки и подвесные этикетки, оформление упаковки было не по стандарту. Сумма ущерба, которую мог понести бренд, составила около 204 млн рублей, – говорится в сообщении Самарской таможни.
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося. Собранные данные и документы будут переданы сотрудникам правоохранительных органов, которые будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU