2020-05-21T12:57:48+03:00
Общество

В Самаре прокуратура проверяет качество защитных костюмов, купленных для медиков

Надзорное ведомство разберется, достаточно ли хорошие костюмы поставлялись в больницу имени Середавина
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медиков обеспечивают защитными костюмами и власти, и сами больницыМедиков обеспечивают защитными костюмами и власти, и сами больницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прокуратура проверит, достаточно ли хорошие защитные костюмы закупили в больнице имени Середавина для медиков, работающих с коронавирусными больными. Ранее появилась информация, что часть закупленных средств индивидуальной защиты изготовлена кустарным способом и не способна защитить от инфекции.

В прокуратуре Самарской области объяснили, что прямо сейчас проводят проверку исполнения требований ФЗ при заключении и исполнении госконтракта по поставке изолирующих костюмов в больницу имени Середавина, вернее, в инфекционный госпиталь, который сейчас работает на базе медицинского учреждения.

- Прокуратура даст оценку качества поставляемой продукции, - рассказали в прокуратуре.

В министерстве здравоохранения Самарской области также прокомментировали эту информацию. Здесь объяснили, что часть средств защиты покупали централизованно, еще часть медицинское учреждение закупало самостоятельно.

- По ситуации с поставкой средств индивидуальной защиты в больницу Середавина сейчас проводит проверку Росздравнадзор по Самарской области, а также областная прокуратура, - отметили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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