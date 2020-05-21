В Самаре прокуратура проверяет качество защитных костюмов, купленных для медиков
В Самаре прокуратура проверит, достаточно ли хорошие защитные костюмы закупили в больнице имени Середавина для медиков, работающих с коронавирусными больными. Ранее появилась информация, что часть закупленных средств индивидуальной защиты изготовлена кустарным способом и не способна защитить от инфекции.
В прокуратуре Самарской области объяснили, что прямо сейчас проводят проверку исполнения требований ФЗ при заключении и исполнении госконтракта по поставке изолирующих костюмов в больницу имени Середавина, вернее, в инфекционный госпиталь, который сейчас работает на базе медицинского учреждения.
- Прокуратура даст оценку качества поставляемой продукции, - рассказали в прокуратуре.
В министерстве здравоохранения Самарской области также прокомментировали эту информацию. Здесь объяснили, что часть средств защиты покупали централизованно, еще часть медицинское учреждение закупало самостоятельно.
- По ситуации с поставкой средств индивидуальной защиты в больницу Середавина сейчас проводит проверку Росздравнадзор по Самарской области, а также областная прокуратура, - отметили в минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU