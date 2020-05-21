В Самарской области мужчина нашел чужую банковскую карту и решил основательно «затариться»

21 Май 2020 2020-05-21T13:37:23+03:00

Он купил себе продукты, сигареты, алкоголь и мобильный телефон, при этом уложился в 3 тысячи рублей

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Полицейские Сызрани задержали подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты. Дело в том, что 18-летняя местная жительница случайно обронила ее в одном из магазинов города. После того, как со счета были сняты 3 тысячи рублей, девушка заблокировала платежный документ.

– Карту нашел 50-летний мужчина. Он сразу направился в несколько магазинов. Сначала он взял продукты, сигареты и алкоголь, а после отправился в ломбард и купил там мобильный телефон, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный пояснил, что совершил преступление из-за острой нужды в деньгах. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU