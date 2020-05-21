В Тольятти водитель второй раз за месяц попался пьяным
В Комсомольском районе Тольятти был остановлен 31-летний водитель «десятки». В ходе общения у мужчины проявились явные признаки опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.
– Выяснилось, что гражданин в апреле текущего года был привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он даже провел 10 суток в тюрьме. Мужчину задержали, а автомобиль был отправлен на штрафстоянку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители завели уголовное дело. Теперь в нем будет разбираться суд. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок. Он может провести за решеткой до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU