В Тольятти водитель второй раз за месяц попался пьяным

21 Май 2020 2020-05-21T13:48:02+03:00

В апреле водитель уже провел 10 суток в тюрьме за пьяную езду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Комсомольском районе Тольятти был остановлен 31-летний водитель «десятки». В ходе общения у мужчины проявились явные признаки опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

– Выяснилось, что гражданин в апреле текущего года был привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он даже провел 10 суток в тюрьме. Мужчину задержали, а автомобиль был отправлен на штрафстоянку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители завели уголовное дело. Теперь в нем будет разбираться суд. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок. Он может провести за решеткой до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU