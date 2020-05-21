"Врать никто не будет": Главврач из Тольятти рассказал правду о затратах больниц на лечение коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T13:57:20+03:00

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Главврач больницы №5 в Тольятти Николай Ренц ответил тем, кто считает, что больницы пишут диагноз "коронавирус" всем подряд, чтобы получить много денег. Он подчеркнул, что делать это просто незачем.

- Мне говорят, что больницы получают 200 тыс рублей за каждого пациента. Это не так. По результатам лечения мы выставляем счет страховой компании. За лечение одного пациента не в реанимации мы можем запросить до 70 тыс рублей, за пациента на ИВЛ в реанимации - 140 тыс рублей, - отметил Николай Ренц. Он также уточнил, что в эту цифру включаются все затраты больницы: на содержание здания, на машины, топливо и многое другое.

По его словам эти цифры даже не отражают фактических затрат. Помогает то, что из регионального и федерального бюджетов выделяют дополнительные средства на закупку средств защиты.

- А вот никакой возможности схитрить и написать пациенту COVID вместо другого диагноза у нас нет. Со стороны страховой компании к нам просто драконовский контроль. Проверяют 25% историй болезни. К тому же это уголовно наказуемо, так что вряд ли найдется много желающих, - считает главврач.

Также он отметил, что сейчас актуализируются все выплаты персоналу, который работал с коронавирусом. Изначально несколько человек по недосмотру не попали в списки, но без денег не останется никто.

Напомним, что на 21 мая в Тольятти зарегистрировано 493 зараженных коронавирусом пациента. За сутки прибавилось 29 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU