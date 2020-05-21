Студенты СамГУПС помогают железной дороге с ремонтом пути

21 Май 2020 2020-05-21T15:38:19+03:00

Два студенческих отряда железнодорожного вуза уже приступили к работам на железной дороге

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В СамГУПС по заказу Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» – сформированы два студенческих отряда численностью 33 человека для участия в летних путевых работах на участках Куйбышевской железной дороги.

Первый отряд «Линия связи» приступил к работам 30 апреля, второй – «Молодость» – вышел на пути 12 мая. Строительные отряды работают с соблюдением всех требований санитарной обстановки в стране и на железной дороге.

– Студенты заняты на станции Сызрань в путевой машинной станции ПМС-38. Бойцы отряда прошли все необходимые инструктажи, получили спецодежду и приступили к своим обязанностям монтеров пути, – рассказал командир отряда «Линия связи» Юлиан Хамидов. - Работу отрядов курирует опытный наставник от производства.

Ребята участвовали в капитальном ремонте пути на перегонах Мыльная – Безенчук и Курумоч – Царевщина. Второй отряд «Молодость» работает в ПМС-208 на станции Кинель.

Практический курс на полигоне вуза ребята прошли еще до объявления режима самоизоляции, часть теоретических занятий была проведена дистанционно, как и квалификационный экзамен, а теперь время практики.

ИСТОЧНИК KP.RU