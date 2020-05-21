В Самарской области между двумя управляющими компаниями разгорается коммунальная война

21 Май 2020 2020-05-21T15:44:25+03:00

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К тольяттинскому адвокату Сергею Хальченко обратились представители управляющий компании ООО «Сигма» из города Октябрьска. Они заявили, что впервые за 20 лет работы столкнулись с серьезными проблемами.

— В начале февраля 2020 года жители дома № 20 на улице Куйбышева в Октябрьске провели собрание и решили сменить свою УК на другую, образованную в конце 2019 года, — рассказывает Сергей корреспонденту «КП-Самара».

Казалось бы, обычная ситуация, но тут начались странности. Согласно закону, в жилищной инспекции должны были провести проверку предоставленных документов о выборе новой УК, договоров и прочего, а также уведомить о проверке ООО «Сигма» и направить туда запросы.

— Но до их поступления выяснилось, что инспекция уже 28 февраля решила перерегистрировать дом на новую УК. Только 2 марта в «Сигму» поступило официальное уведомление от ГЖИ о начале проверки, — продолжает Хальченко. — Вскрылось, что еще до получения запроса инспекции ООО «Сигма» якобы уже ответила на него задним числом с печатью организации и подписью директора.

По словам адвоката, по поводу происхождения этого документа в инспекции ничего толком не сказали. Представители организации, обратившейся к юристу, написали в полицию заявление о подделке.

На этом история не закончилась. 9 марта на очередном собрании жители дома № 20 решили остаться со старой УК. ГЖИ назначила проверку и отказала «Сигме» в регистрации спустя почти 2 месяца, а не как было в предыдущем случае — за 15 дней.

Интересно, что, пока инспекция изучала документы, 16 апреля в доме снова провели собрание, и там жильцы опять решили остаться с новой УК.

— У нас возникают сомнения в проведении этого собрания, так как жители говорят, что его не было. Все это наводит на мысли о случае коммунального рейдерства, захвата домов, что практически невозможно без попустительства со стороны контролирующего органа. Ждем реакции от правоохранителей, — заключил Сергей Хальченко.

ИСТОЧНИК KP.RU