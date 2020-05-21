Защитник «Лады» Дмитрий Возовик продолжит карьеру в КХЛ

21 Май 2020 2020-05-21T14:36:31+03:00

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Защитник тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Дмитрий Возовик перешел в московское «Динамо», которое выступает в КХЛ. В обмен на игрока «автозаводцы» получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «Лады». Сумму сделки в тольяттинском клубе не раскрывают.

- Два сезона в «Ладе» вместили столько событий в моей жизни, как будто в Тольятти я отыграл как минимум десяток лет, - признался Дмитрий Возовик. - Тольяттинские болельщики – навсегда в моем сердце! При подписании контракта с тольяттинским клубом ставил себе цель пробиться в КХЛ, поэтому существовала договоренность, что в случае интереса со стороны клубов Континентальной лиги мне дадут шанс попробовать себя на более высоком уровне. К этому стремится любой спортсмен.

За «Ладу» защитник отыграл 110 матчей, в которых набрал 47 (10+37 очков). Дважды Возовика признавали лучшим защитником месяца Высшей хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU