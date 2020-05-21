В Самаре продлили ограничение движения рядом с Фрунзенским мостом

21 Май 2020 2020-05-21T15:58:05+03:00

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Администрация Самары рассказала, что в городе продлено ограничение движения по улице Калининградской. Оно будет распространяться до 22 часов пятницы, 22 мая.

– Подобные меры вызваны работами над вторым этапом строительства Фрунзенского моста. Речь идет об участке от Пугачевского тракта до 50-го дома на улице Калининградской, – говорится в сообщении.

Автобусные маршруты №№ 26, 48к, 48д, 66, 76, 215 будут следовать по временной схеме. Горожан попросили с пониманием отнестись к данной мере, так как они предполагают ремонтные работы. Кроме того, жителей Самары просят заранее планировать маршруты своего следования.

Временная схема движения автобусов

ИСТОЧНИК KP.RU