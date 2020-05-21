В Самарской области пожилую женщину зверски убили из-за пенсии
В обстоятельствах жестокого преступления разбираются следователи региона. 18 мая в поселке Соловьево в Хворостянском районе лишили жизни 84-летнюю женщину. Несчастную зарезали в ее собственном доме.
- По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже задержаны, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.
Среди злоумышленников оказалась работница почтового отделения и двое ее знакомых. По предварительной версии правоохранителей, они хотели забрать пенсию погибшей и другие ее ценные вещи.
Сейчас фигурантов арестовали. В ближайшее время им предъявят обвинения. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU