В Самарской области пожилую женщину зверски убили из-за пенсии

21 Май 2020 2020-05-21T15:53:32+03:00

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В обстоятельствах жестокого преступления разбираются следователи региона. 18 мая в поселке Соловьево в Хворостянском районе лишили жизни 84-летнюю женщину. Несчастную зарезали в ее собственном доме.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже задержаны, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Среди злоумышленников оказалась работница почтового отделения и двое ее знакомых. По предварительной версии правоохранителей, они хотели забрать пенсию погибшей и другие ее ценные вещи.

Сейчас фигурантов арестовали. В ближайшее время им предъявят обвинения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU