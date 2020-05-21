«Весна 2020» – узнай больше о бизнесе сегодня

21 Май 2020 2020-05-21T15:37:27+03:00

В марте в Самарском регионе стартовал проект «Весна 2020», в котором принимают участие предприниматели и самозанятые из разных сфер деятельности

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В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в марте в регионе стартовал проект «Весна 2020», в котором принимают участие предприниматели и самозанятые из разных сфер деятельности.

Основная задача проекта – познакомить с эффективными решениями в бизнесе, которые в сегодняшних экономических условиях принимают представители бизнес-сообщества, чтобы сохранить своё дело и снизить негативные последствия в условиях действующих ограничений.

Встречи с предпринимателями в рамках проекта «Весна 2020» проходят в онлайн-формате в Instagram-аккаунте @mybiz63, что позволяет пользователям задавать вопросы спикерам и получать ответы в прямом эфире.

Участниками онлайн-встреч уже стали:

Андрей Сажнёв — основатель сети кулинарий «Белый Фартук» в Тольятти, проекта BEZVEGANOV.RU, экс-руководитель в ГК «Фабрика Качества», предприниматель с опытом работы в сфере общепита более 15 лет:

https://mybiz63.ru/materials/vesna-2020-keys-andreya-sazhneva

Юлия Ильязова — персональный стилист, основатель бутика женской брендовой одежды Lencomshop в Тольятти, а также ателье Lencom_atelier:

https://mybiz63.ru/materials/vesna-2020-keys-yulii-ilyazovoy

Евгений Реймер — ресторатор, генеральный директор MILIMON FAMILY COMPANY: рестораны «Ваще огонь», «Бенджамин», «Robbi » и др.:

https://mybiz63.ru/materials/vesna-2020-keys-evgeniya-reymera

Максим Суранов — основатель СПА-салонов «ТвойТай», соучредитель ресторанов SKYbar, МОРЕ МОРЕ, Эклерная:

https://mybiz63.ru/materials/vesna-2020-keys-maksima-suranova

Маша Горячева — известный самарский дизайнер и модельер, основатель «Дома моды Маши Горячевой»:

https://mybiz63.ru/materials/vesna-2020-keys-mashi-goryachevoy

Виктор Ивлев — основатель ярмарок фермерских продуктов «Вива Ярмарка» в ТЦ Вива Ленд, «НАШ ФЕРМЕР» ТЦ МЕГА ИКЕА Самара и предприниматель с большим опытом работы с арендодателями в ТЦ:

https://mybiz63.ru/posts/news/vesna-2020-keys-viktora-ivleva

Все кейсы предпринимателей Самарской области для удобства поиска и просмотра размещены по ссылке: mybiz63.ru/materials/vesna-2020-keysy.

Узнать о предстоящих прямых эфирах с предпринимателями-участниками проекта «Весна 2020» можно на сайте mybiz63.ru в разделе «Календарь мероприятий».