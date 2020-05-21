Стала известна судьба законопроекта о приостановке выплат экс-губернатору Меркушкину

21 Май 2020 2020-05-21T16:01:25+03:00

Теперь этим вопросом будет заниматься прокуратура и областное правительство

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Сегодня, 21 мая, в Самарской губернской думе состоялось заседание, на котором депутаты обсудили законопроект коллеги Михаила Матвеева. Он предлагал приостановить доплаты к пенсии бывшего губернатора региона Николая Меркушкина, а также его команде.

– Законопроект предполагал приостановку выплат экс-главе региона с 1 января 2022 года, а освободившиеся средства направить на помощь региональной экономике, которая испытывает сложности в текущий период, – говорится в сообщении.

В итоге было принято решение отправить законопроект на рассмотрение в прокуратуру Самарской области, а также в областное правительство. После рассмотрения будет принято заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU