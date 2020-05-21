Стала известна судьба законопроекта о приостановке выплат экс-губернатору Меркушкину
Сегодня, 21 мая, в Самарской губернской думе состоялось заседание, на котором депутаты обсудили законопроект коллеги Михаила Матвеева. Он предлагал приостановить доплаты к пенсии бывшего губернатора региона Николая Меркушкина, а также его команде.
– Законопроект предполагал приостановку выплат экс-главе региона с 1 января 2022 года, а освободившиеся средства направить на помощь региональной экономике, которая испытывает сложности в текущий период, – говорится в сообщении.
В итоге было принято решение отправить законопроект на рассмотрение в прокуратуру Самарской области, а также в областное правительство. После рассмотрения будет принято заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU