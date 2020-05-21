2020-05-21T16:12:23+03:00
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Как правильно пожаловаться на соседей, нарушающих самоизоляцию

В Роспотребнадзоре самарцам рассказали, что в самом худшем случае нарушителям могут грозить пять лет лишения свободы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцы могут пожаловаться на нарушителей изоляцииСамарцы могут пожаловаться на нарушителей изоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарцам рассказали, что нужно делать, если соседи или знакомые нарушают режим самоизоляции. В Роспотребнадзоре отметили, что вернувшиеся из других государств и неблагополучных регионов граждане должны 14 дней быть под медицинским наблюдением. Тех, кто нарушает это предписание, ждет серьезное наказание. Помочь выявить таких безответственных товарищей могут и сами жители Самары.

- Рассказать о нарушителях может каждый гражданин. Жалобы принимаются по ссылке. Здесь нужно указать свои данные и приложить фотоматериалы, подтверждающие нарушение, - отметили в ведомстве.

Также можно сообщить о нарушителях в отделы участковых уполномоченных полиции и в администрацию района.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что нарушителей может ждать наказание, оно будет зависеть от тяжести нарушения. Если болеющий человек заразит еще кого-то, зная о своем заболевании и намеренно нарушая изоляцию, он может даже попасть за решетку - на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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