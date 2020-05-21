В Самаре на три месяца перекроют движение на улице Солнечной

21 Май 2020 2020-05-21T16:35:37+03:00

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Департамент транспорта Самары объявил о том, что с 1 июня по 29 августа текущего года в городе будет перекрыта улица Солнечная. Речь идет об участке от XXII Партсъезда до улицы Шверника в направлении «из города». Противоположное направление перекрыто не будет.

– На данном участке запланирован ремонт коллектора дождевой канализации. Объезд будет осуществляться по улицам Ново-Садовой и Шверника, а также по внутриквартальным проездам, – сообщили в ведомстве.

Автобусные маршруты № 61, 89, 226 будут следовать также по Ново-Садовой, Шверника, а затем по Солнечной. В направлении Советской Армии транспорт будет ходить без изменений. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU