В Самаре на три месяца перекроют движение на улице Солнечной
Департамент транспорта Самары объявил о том, что с 1 июня по 29 августа текущего года в городе будет перекрыта улица Солнечная. Речь идет об участке от XXII Партсъезда до улицы Шверника в направлении «из города». Противоположное направление перекрыто не будет.
– На данном участке запланирован ремонт коллектора дождевой канализации. Объезд будет осуществляться по улицам Ново-Садовой и Шверника, а также по внутриквартальным проездам, – сообщили в ведомстве.
Автобусные маршруты № 61, 89, 226 будут следовать также по Ново-Садовой, Шверника, а затем по Солнечной. В направлении Советской Армии транспорт будет ходить без изменений. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере.
ИСТОЧНИК KP.RU