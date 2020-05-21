Любитель зимней рыбалки из Прибрежного попал под суд за то, что наловил рыбы на 100 тысяч рублей

21 Май 2020 2020-05-21T17:38:01+03:00

В прокуратуре объяснили, что нарушил рыбак и почему так делать нельзя

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В Жигулевске вынесли приговор жителю Прибрежного, которого задержали в декабре 2019 года во время зимней рыбалки.

- На акватории Волги в Саратовском водохранилище он при помощи удочки выловил 21 рыбину разного вида (судак, окунь и берш), - рассказал корреспондентам «КП-Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Осман Рзаев. - Ущерб водным биологическим ресурсам эксперты оценили в сумму, превысившую 100 тысяч рублей.

Действия мужчины следователи квалифицировали по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Недавно суд признал рыбака виновным и приговорил к 3 месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства ежемесячно.

По данным прокуратуры, незаконное рыболовство встречается очень часто. К уголовной ответственности рыбака могут привлечь, если он использует не удочку, а сети, ловушки и пневматическое оружие.

- Также есть периоды, когда рыбачить в принципе запрещено, - говорит Осман Рзаев. - Например, добыча всех видов водных биоресурсов в Куйбышевском водохранилище с впадающими в него реками запрещена с 25 апреля по 5 июня, а для добычи раков действуют ограничения с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября.

За незаконную рыбалку можно поплатиться даже свободой: санкции статьи 256 УК РФ предусматривают штраф 300-500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU