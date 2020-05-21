В Самаре оштрафовали фирму, которая продавала яблоки и томаты без маркировки

21 Май 2020 2020-05-21T17:02:50+03:00

Томаты и яблоки были расфасованы, но на упаковке отсутствовали данные о производителе и сроке годности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуроры нашли партию весом 900 тонн, при этом происхождение продукта на упаковке не было указано

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На 50 тысяч рублей оштрафовал суд ООО «Самфрукт» за нарушение федерального законодательства.

- Компания реализовывала расфасованные томаты и яблоки, при этом на упаковках отсутствовали такие важные данные, как наименование, срок годности, состав, дата изготовления, название и местонахождения изготовителя - рассказал корреспондентам "КП-Самара" помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

Претензии надзорного ведомства вызвала партия продуктов весом 900 кг. Прокуроры обратились в Арбитражный суд, и компанию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ "Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции".

Суд фирму признал виновной и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU