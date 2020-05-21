В Самаре оштрафовали фирму, которая продавала яблоки и томаты без маркировки
На 50 тысяч рублей оштрафовал суд ООО «Самфрукт» за нарушение федерального законодательства.
- Компания реализовывала расфасованные томаты и яблоки, при этом на упаковках отсутствовали такие важные данные, как наименование, срок годности, состав, дата изготовления, название и местонахождения изготовителя - рассказал корреспондентам "КП-Самара" помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.
Претензии надзорного ведомства вызвала партия продуктов весом 900 кг. Прокуроры обратились в Арбитражный суд, и компанию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ "Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции".
Суд фирму признал виновной и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU