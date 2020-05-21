Попросили воды и украли полмиллиона: в Тольятти ищут обидчиц 94-летней дамы

21 Май 2020 2020-05-21T17:51:34+03:00

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В Тольятти разыскивают женщин, обманувших 94-летнюю пенсионерку и укравшую у нее 430 тыс рублей. Похитительницы цыганской внешности постучали в дом к пожилой женщине и попросили у нее стакан воды. Ничего не подозревающая старушка пошла на кухню, а гостьи начали обыскивать дом.

Только на следующий день женщина поняла, что у нее пропали все сбережения. Полицейские приехали, составили фотопортрет преступниц, изъяли записи камер наблюдения. Сейчас ориентировки раскидали по всем экипажам и сотрудникам. Помочь просят и жителей города.

По данным полиции, женщины, которые "развели" пенсионерку, имеют цыганскую внешность. На них были медицинские маски. Обе дамочки около 165-170 см ростом, у них черные волосы. Одна была одета в зеленую кофту со звездой на груди, в руках держала розовую сумку. На второй была черная куртка с эмблемой слева и кольцо на пальце.

Полицейские просят сообщить любую информацию по телефонам (8482) 93-45-45, 93- 45-27, 37-43-41 или 020.

Сотрудники полиции в Тольятти разыскивают подозреваемых в краже денег.19 мая 2020 года неустановленные женщины позвонили в квартиру, расположенную в доме на улице Юбилейной Автозаводского района Тольятти. Подозреваемые попросили у 94-летней женщины стакан воды. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленницы похитили из комода деньги. Женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. По словам пенсионерки, у нее похитили денежные средства в сумме 430 000 рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел провели осмотр квартиры, установили и опросили очевидцев произошедшего. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с описанием примет подозреваемых. Информация о разыскиваемых доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Полицейские продолжают работу по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего. Приметы подозреваемых: - Женщина на вид 35-40 лет, цыганской внешности, рост 165-170 см, черные волосы, плотного телосложения. Одета: на лице медицинская маска, кофта зеленого цвета с украшением в области груди в виде звезды, при себе имела сумку розового цвета; - Женщина на вид 25-30 лет, цыганской внешности, рост 165-170 см, черные волосы, Одета: на лице медицинская маска, куртка черного цвета с эмблемой с левой стороны (в области груди), на указательном пальце левой руки имеется кольцо. Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемых или их местонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам (8482) 93-45-45, 93- 45-27, 37-43-41 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU