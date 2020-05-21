2020-05-21T21:16:46+03:00
Общество

Реконструкция моста через реку Сок в Самаре может закончиться раньше ожидаемого

При наличии дополнительно финансирования подрядчик может сдать объект уже в 2021 году
Кристина АДАЕВА
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Фото: Правительство Самарской областиФото: Правительство Самарской области
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Пандемия не помеха реализации в Самарской области национальных проектов и строительству крупных инфраструктурных объектов. Даже в период изоляции продолжается реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Волжский – Курумоч – «Урал» в Красноярском районе. Это объект ремонтируют благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Накануне стройку посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отметил представитель подрядчика, компании «Самаратрансстрой», работы на объекте могут закончиться раньше запланированное, но при условии дополнительного финансирования. Согласно контракту, до 1 октября 2022 года специалистам предстоит построить мостовой переход параллельно существующему длиной в 306 м, с подходами общей протяженностью 2 км. Мост будет с двумя полосами движения шириной 3,5 м каждая. На одной стороне предусмотрен 1,5-метровой тротуарной зоны. Когда строительство завершится, транспортные потоки на выезд и въезд разделят между новым и старым мостом, который, кстати, также намерены отремонтировать, но уже по отдельному государственному контракту.

Сейчас на объекте работают 60 человек и 20 единиц техники. Рабочие уже установили 27 свай из 48. Полностью готовы сваи на 1-ой опоре моста, а сейчас на 5-ой опоре устанавливают последнюю. Коррективы внес паводок, но как отметил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, подрядчик взял высокий темп и работает с опережением графика и добавил, что в этом году регион может получить из федерального бюджета дополнительно 500 млн рублей на строительство этого мостового перехода. Тогда работы можно будет завершить до конца 2021 года.

- У нас есть уверенность в том, что по этому объекту мы поддержку получим, – сказал Дмитрий Азаров. – Но мы будем работать и над тем, чтобы и по другим объектам, по Фрунзенскому мосту, по автомобильной дороге Тольятти-Ягодное, по трассе СамараБугуруслан, добиться дополнительного финансирования в этом году. Ситуация непростая не только в нашем регионе, понятно, что и федеральный бюджет несёт потери. Но мы очень надеемся, что наша работа на опережение позволит нам получить и освоить дополнительные средства.

Отметим, в 2020 году Самарская область в числе первых закончила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта. Задачу заблаговременно провести торги поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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