Названы самые эпидемиологически опасные места Самарской области

21 Май 2020 2020-05-21T21:24:01+03:00

Показатели по заболеваемости коронавирусом превышены в двух районах и четырех городах региона

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Роспотребнадзор Самарской области назвал самые эпидемиологически опасные места региона. В четырех городах и двух районах показатель заболеваемости выше, чем средний по региону.

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова рассказала, что показатель заболеваемости в Самарской области на 100 тыс человек составляет 54,66. Суточный темп прирост 4,4%. При этом заболеваемость не снижается.

Но есть на территории региона самые эпидемиологически опасные места. Это Самара и Тольятти, а также Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский и Сызранский районы. Здесь показатель на 100 тыс населения значительно превышен. Так, в Новокуйбышевске живет лишь чуть больше 100 тыс. человек, при этом здесь уже 60 заболевших.

В Тольятти население около 720 тыс, показатель заболеваемости здесь 68 человек на 100 тыс. А в Сызрани на 170 тыс жителей 193 заболевших, это 113 человек на 100 тысяч - самый высокий показатель в регионе.

Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от руководителей муниципалитетов более жестко объяснять жителям правила поведения, следить за торговыми точками и всеми, кто работает в сложных условиях.

- Очень многое зависит от вашего умения находить общий язык с людьми, умения убеждать, доказывать необходимость соблюдения требований режима, - уточнил Дмитрий Азаров.

Эксперты отмечают, что самыми "больными" территориями оказались крупные, промышленные города Самарской области. Новокуйбышевск и Ставропольский район попали под удар, так как очень тесно сообщаются с двумя столичными городами - Самарой и Тольятти.

Интерактивная карта распространения коронавируса по-прежнему доступна здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU