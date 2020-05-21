В Самарской области легковушка вылетела перед поездом и превратилась в груду металла

21 Май 2020 2020-05-21T21:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В кусок покорёженного металла превратилась «ВАЗ -21074» на железнодорожном переезде в селе Шентала Самарской области. Авария произошла примерно в шесть вечера 21 мая. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, что работали на месте ЧП, водитель отечественной легковушки ехал от улице Вокзальная, в направлении улицы Хлебная на 0 212 км. автодороги «Шентала-Емелькино». На железнодорожном переезде в селе Шентала в этот момент горел «красный» сигнал, но мужчину это не остановило. Он выехал на переезд, где его настиг локомотив пассажирского поезда.

В считанные минуты машины превратилась в мусор. Увы, выжить в такой ситуации мужчине не удалось. Полицейские выяснили, что погибший водитель – 37-летний житель Сергиевского района.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU