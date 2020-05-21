2020-05-21T21:32:44+03:00
Происшествия

В Самарской области легковушка вылетела перед поездом и превратилась в груду металла

Водитель погиб на месте
Евгения ВАСИНА
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Машина стала горой мусораМашина стала горой мусораФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В кусок покорёженного металла превратилась «ВАЗ -21074» на железнодорожном переезде в селе Шентала Самарской области. Авария произошла примерно в шесть вечера 21 мая. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, что работали на месте ЧП, водитель отечественной легковушки ехал от улице Вокзальная, в направлении улицы Хлебная на 0 212 км. автодороги «Шентала-Емелькино». На железнодорожном переезде в селе Шентала в этот момент горел «красный» сигнал, но мужчину это не остановило. Он выехал на переезд, где его настиг локомотив пассажирского поезда.

В считанные минуты машины превратилась в мусор. Увы, выжить в такой ситуации мужчине не удалось. Полицейские выяснили, что погибший водитель – 37-летний житель Сергиевского района.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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