2020-05-22T00:12:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти роды приняли у беременной с коронавирусом

О том, какие операции приходится делать в коронавирусном госпитале, рассказал главврач Николай Ренц
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачам приходится оказывать больным разноплановую помощьВрачам приходится оказывать больным разноплановую помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области с диагнозом коронавирус за все время были госпитализированы 12 беременных женщин. Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, что персоналу его медицинского учреждения за это время приходилось принимать роды у пациентки с COVID. Они прошли успешно.

- Мы уже принимали и роды, и делали операцию на ущемленной грыже, оперировали аппендицит, язву, делали шунтирование коронавирусных сосудов - и это все пациентам с коронавирусной инфекцией, - отметил Николай Ренц.

Он также уточнил, что в Тольятти остались больницы, которые оказывают срочную помощь пациентам без коронавируса. Это и больница на Баныкина, первая больница, детская. Всю помощь здесь оказывают в плановом порядке.

В минздраве также объяснили, что пять случаев коронавируса у беременных женщин было выявлено в Самаре, четыре - в Тольятти, также по одной пациентке было в Безенчукском, Ставропольском и Красноярском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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